15:20
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналісти встановили, що скандал з виноградниками Лакарена – провокація винороба

155 Читать новость на русском
Кристоф Лакарен
Кристоф Лакарен / ukrinform.ua

Гучний скандал в Одеській області розгорівся після того, як французький винороб Кристоф Лакарен заявив про умисний підпал його виноградників та спробу рейдерського захоплення бізнесу.

Про це йдеться у спеціальному розслідуванні "Надзвичайних новин" на каналі ICTV.

У ході розслідування з’ясувалося, що ДСНС в Одеській області не виявила слідів підпалу.

"Виникла пожежа сухої рослинності на загальній площі до одного гектару. Через 37 хвилин пожежа була локалізована та через 44 хвилини після прибуття ліквідована повністю. Фактів, які доводять, що пожежа була здійснена із занесенням джерела запалювання, немає", – пояснив Олександр Крицький заступник керівника ДСНС Одещини.

Натомість місцеві мешканці називають заяви Кристофа Лакарена провокацією, ціль якої – загарбати паї, які вони давно надали в оренду виноробу, але вже декілька років не можуть їх забрати назад. Мешканці Шабо заявляють, що Кристоф Лакарен обіцяв їм розвиток території та створення робочих місць в обмін на земельні паї, але за десять років вони так і не отримали жодної копійки.

"Договір оренди укладався з пайщиками до 2009 року, коли виноградники були ще плодоносними. Він всім розповідав про світле майбутнє. А в результаті – за декілька років люди побачили, що він ні на одну гривню не вкладається у ці землі", – заявив Сергій Волошин, який захищає права свого батька від дій іноземця.

"Він пише, що шабський народ – бидло, ходить у трико та п’є портвейн відрами", – додала Ірина Чернега.

Вже не перший рік мешканці через суди доводять, що це їхня земля та хочуть повернути її назад.

Люди звернулися до Президента Петра Порошенка та голови Одеської ОДА Максима Степанова з проханням захистити їхні права й допомогти повернути свої паї назад.

Теги: Новини України Петро Порошенко ЗМІ Новини Одеси ДСНС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
444
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Топ-новини: "Динамо" знищило "Карпати", Кравець гідно програв "Барселоні", Ребров анонсував повернення Ярмоленка
 30 жовтня 2016 , 07:30
Лідер "Динамо" випередив зіркових форвардів у голосуванні за гравця туру в Лізі чемпіонів
 9 грудня 2016 , 13:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук