Журналісти зателефонували Ілону Маску та отримали неочікуваний результат

Нещодавно на своїй сторінці у Twitter засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск оприлюднив свій номер телефону. У підсумку журналісти американських видань вирішили йому зателефонувати, однак слухавку взяв зовсім не відомий винахідник.

Так, телеканал CNBC повідомляє, що, зателефонувавши за номером, журналісти почули запис голосу геймдизайнера Девіда Яффі, який створив серію ігор God of War, передає "Газета.ru".

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"З милості богів, ти зробив це. Якимось чином ти знайшов шлях до мене. Я вітаю тебе та висловлюю тобі моє шанування", – почули у слухавці журналісти.

Зауважимо, що те ж саме можна почути, якщо подзвонити за секретними номерами, захованими в іграх.

Крім того, в експерименті взяв участь і ресурс The Next Web – результат був аналогічним.

Відтак, підкреслюється, що це публікація номеру телефону могла бути навмисним жартом з боку Маска.

Додамо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що винахідник випадково опублікував твіт з номером свого телефону. У тексті публікації він пропонував технічному директору Oculus зателефонувати йому. Однак згодом Маск швидко видалив цей твіт.