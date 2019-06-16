Заступник голови ВСУ впливав на ключові призначення у судах: з'явився аудіозапис

Виявляється кандидатуру до Конституційного суду можна просто схвалити за чашкою кави у приватній розмові. А наступного дня майже три сотні суддів з усієї країни неочікувано проголосують саме за неї.

Призначення на посаду судді Конституційного суду

У аудіозаписі за 2015 рік у переддень з'їзду суддів України зафіксовано, як голова Вищого господарського суду Богдан Львов дав вказівку своїм суддям, за кого голосувати на з'їзді. За вказівкою Львова, кандидатура на місце судді Конституційного суду – Віктор Кривенко.

Читайте також: Оплачувала ресторанні рахунки коштами держбюджету: суд оштрафував дружину прем’єра Ізраїлю

"На відміну від минулого року, я вам ніяких великих письмових паперів роздавати не буду, але щоб уникнути все ж якихось випадків на майбутнє, величезна прохання – Конституційний суд – це Кривенко", – сказав голова Вищого господарського суду Богдан Львов.

Що відомо про Віктора Кривенка? Це екс-суддя Верховного суду, екс-голова Ради суддів та лауреат Ордену князя Ярослава Мудрого 5 ступеню від президента Віктора Ющенка.

Я ж промовчу про те, що судді і їхні нагороди від влади – це, скажімо, "паливо". Помітно, як Верховому суді наслідують Ярослава і звикли, що влада передається у спадок. Якщо не родичам, то хоча б друзям.

Богдан Львов натякнув у розмові, що Кривенко – людина неконфліктна, водночас як інший суддя – Володимир Кравчук – часто виступає з ідеями, які суддям зовсім не близькі.



Богдан Львов

Наступного дня за кандидатуру Кривенка проголосувало 253 судді. Тобто дві третини присутніх. До речі, ви пам'ятаєте скандал про скасування статті про незаконне збагачення? Через це багато справ Антикорупційного бюро, зокрема, щодо Геннадія Труханова, розвідувача Семочка, голови Нацполку Сергія Князєва, судді Павла Вовка – закрили.

Віктор Кривенко є у списку тих, хто проголосував за скасування цієї статті. Хоча було чотири судді, які не підтримали спільну позицію. Мабуть, Кривенко просто вирішив боротися зі злочинністю на початковому етапі. Адже нема статті – нема незаконного збагачення та злочину.



Віктор Кривенко

Далі Львов розказує, кого з суддів варто взяти в делегати з'їзду – і просить, аби всі записали цю надзвичайно важливу інформацію. Причому часто він відштовхується від того, чи не було за цією людиною раніше грішків перед суддівським комм'юніті.

Було побажання Олександру Анатолійовичу, щоб він був активнішим, я говорю, деяких зупинити можливо, нехай буде такий як є – надійний, спокійний і безвідмовний. Володимир Степанович, чи не проштрафувався за цей час?,

– заявив Львов.

Схоже на спілкування продюсера з учасниками реаліті-шоу "Міняю суддів".

А про суддю Тетяну Суярко, яка фактично від Ради суддів опікується Харківською областю, говорить наче вчитель про погану ученицю.

Два проколи за нею є, але вона отримала попередження – ще один прокол і розлучаємося. Вона виступала проти військових судів не розуміючи, що нам зараз будь-який спеціалізований суд в плюс,

– йдеться у аудіозаписі.

Тобто з розмов очевидно, що з'їзд суддів – це не збір служителів Феміди, які хочуть обрати собі керівництво та заповнити суддівські вакансії, відштовхуючись від власних інтересів. Це – заплановані і вирішені заздалегідь вказівки, які від верхівки спускаються вниз по суддівській вертикалі.



Тетяна Суярко

"Перевіряємо, хто про нього може щось добре сказати, а хто – погане – обговорюємо в колективі. А потім агітуємо за її обрання. Але це звичайний процес, який спрямований на те, щоб випадкових людей на посадах не було", – сказав Богдан Львов у коментарі журналістам.

Однак у аудіозаписі чути такі слова:

Тому прошу помітити делегатів і голів апеляційних, прошу повідомити відсутніх, будь ласка, що є прохання підтримати. Відзначаємо, запам'ятовуємо.

Цим суддям треба спробувати свої сили на конкурсі Яцика, бо вони точно чудово пишуть диктанти.

Призначення на посаду члену Вищої кваліфкомісії суддів України

Львов натякнув присутнім, що найбільш вірогідною переможницею на посаду членкині ВККС буде суддя Вищого спецсуду Тетяна Шилова. Що, власне, через день і трапилось.



Тетяна Шилова

Призначення на посаду голови Ради суддів України

Також слізно попросив підтримати і переобрати знову голову Ради суддів України Валентину Сімоненко. Львов же, навпаки, схарактеризував її як надзвичайно працездатну людину.

Що відомо про Валентину Сімоненко? Це суддя, яка отримала негативний висновок "Громадської ради доброчесності", коли подавалася на конкурс до Верховного суду.

"Є пропозиція або прохання її підтримати, досвід у неї є, може комусь хотілося більш бойового, але повірте те, як вона воює, не кожен зможе це робити", – сказав Львов.



Валентина Сімоненко

Не знаю щодо працездатності, але ми Валентину Сімоненко пам'ятаємо через дві речі:

• заяву, що декларування є причиною грабежів суддівських будинків. І все б нічого, тільки в такий спосіб вона коментувала грабежі не задекларованих суддівських будинків;

• мотиваційний лист Сімоненко з помилками. Напевно, перше, що вкрали з її будинку – це був орфографічний словник.



Мотиваційний лист Сімоненко

До слова, Богдан Львов – це голова Вищого господарського суду, якого обрали вже після скандальних Віктора Татькова та Артура Ємельянова. Останніх підозрювали у втручанні в суддівську роботу.



Віктор Татьков та Артур Ємельянов

До чого я? А, власне, чим від Ємельянова чи Татькова відрізняється Богдан Львов? Тим, що він не наказує, а просить? І люди, яких він хотів бачити на тих чи інших кріслах, враз там випадково опиняються? Хоча по суті це мало б відбуватися внаслідок незалежного голосування сотень суддів.

Тут одне з двох: або судді занадто безхарактерні, або Львов занадто авторитарний. А нам жодне з цього в судовій реформі не потрібно.