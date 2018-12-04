Журналісти знайшли доказ, що Федерація футболу України здійснила махінацію із посередником

Відповідальність за появу посередника, компанію S.T.D. ZTE з Об’єднаних Арабських Еміратів, що накрутила майже півтора мільйони доларів під час будівництва заводу для Федерації футболу України, українська Федерація покладала на німецьких партнерів – компанію "Політан", хоча там це заперечують.

А випадковий доказ того, що ФФУ маніпулює, з’явився у фільмі, який був покликаний виправдати керівництво Федерації, йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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14 листопада 2018 у Лондоні був опублікований англомовний фільм "Muddy Waters" ("Каламутні води"), знятий британцем Олівером Ріганом. Кіно, залите на однойменний ютюб-канал, де немає інших публікацій, активно рекламується і в соцмережах для української аудиторії.



Фільм "Каламутні води"

Головна ідея фільму – довести, що відповідальність за скандальне 20-відсоткове завищення ціни на обладнання для заводу української Федерації футболу несе німецька компанія "Політан". За твердженнями представників ФФУ, саме ця компанія вимагала включити посередника в контракти, відмовляючись без цього надавати технологію і ліцензію на виробництво штучного покриття для футбольних полів.

Про це у фільмі говорить президент ФФУ, він же нардеп від БПП та очільник бюджетного комітету парламенту, Андрій Павелко.

Я, провівши розслідування, отримав підтвердження, що це була письмова вимога від компанії "Політан", що для здійснення цієї угоди була обрана ця компанія, яка перебуває в Еміратах. Для того, щоб підтвердити ліцензію і надалі підтвердити якість і технології "Політан", ми зобов'язані були діяти на умовах, які нам надав виробник кращого покриття,

– заявив народний депутат.

Однак у фільмі немає документу, що містить “письмову вимогу”, про яку каже Павелко. Натомість єдиним документом, що кілька секунд демонструвався у фільмі, був лист компанії Polytan до заводу Федерації футболу України щодо поставок обладнання і матеріалів для виробництва, який містить протилежне твердження. У ньому німецькі партнери пишуть про роботу без посередника.



У документі компанія пише про роботу без посередника

Жодних пояснень від компанії Polytan фільм не містить. Тож журналісти програми звернулися до компанії та Федерації футболу України. У ФФУ вчергове підтвердили свою тезу, однак знову не надали жодних письмових доказів. Натомість у Polytan відповіли, що ліцензійна угода не укладена і по сьогодні, та, головне, вони ніколи не вимагали посередника в угоді із заводом Федерації футболу України.

Не існує вимог від Polytan у ліцензійній угоді чи іншому документі чи/або гарантійному листі. Причина замовлення компонентів для українського виробничого проекту через більше ніж одну компанію невідома Polytan, але ми наголошуємо, що це завжди було за однаковою ціною, вимогами та умовами. ФФУ та Polytan ніколи не обговорювали посередника. Аби остаточно прояснити ситуацію: Polytan не платив комісій чи привілеїв особам, власнику, менеджеру чи працівникам ФФУ,

– відповіли у відомстві.

Не на користь українського замовника говорить кілька фактів. Перший – те, що ані Андрій Павелко, ані будь-то хто з ФФУ так і не продемонстрували письмової вимоги Polytan залучити посередника, натомість у фільмі, який транслює їхні тези, міститься лист німецької компанії, який їм повністю суперечить.

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Але є ще одна важлива деталь – через арабську прокладку постачалося не лише обладнання, скопійоване із заводу Polytan, але й американська установка “Еко Грін”, що перетворює старі шини на гумову крихту і не має жодного стосунку до політанівської технології. Ця машина коштує майже половину всіх витрат на обладнання – понад 3 мільйони доларів.

Насправді ж технологічний контроль за обладнанням “Еко Грін” вели ... самі “Еко Грін”. За це керівник українського заводу Андрій Бондаренко навіть публічно дякував президенту “Еко Грін” у травні 2018-го під час презентації нового виробництва.

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