Журналісти звели стіну з газет під Львівською ОДА: опубліковано фото і відео

Під стінами Львівської обласної адміністрації вже вдруге зібрались журналісти всеукраїнського видання "Експрес".

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Ірина Панчишин у прямому ефірі.



Журналісти заершили розвантаження декількох вантажівок із газетами, які читачі передплатили по всій країні, а "Укрпошта" всупереч чинному договору вже вдруге відмовилась їх розповсюдити. Це — 180 тисяч примірників газети, передає "Експрес".

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Під стінами ЛОДА розпочалася акція протесту "Запитання до Петра Порошенка".

Наш протест ми адресуємо Президенту країни, як гаранту Конституції. Адже на його очах відбувається наруга над свободою слова в країні. Тож сьогодні ми продемонструємо, чого варті насправді обіцянки Президента,

– зазначають представники видання.

На плакатах написали цитати Петра Порошенка: "Я захищатиму свободу слова". Після чого їх спалили у бочці.

"Вперше за 25 років газета не дійшла до свого читача через штучні перешкоди, створені державним підприємством. У нас немає жодних проблем з договором, у нас все підписано, а "Укрпошта" за цими договорами прийняла гроші і повинна доставити газети передплатникам", – зазначив голова ради редакторів всеукраїнської газети "Експрес" Ігор Починок.

Він додав, що вони домоглися ухвали господарського суду, яка забороняє "Укрпошті" чинити протиправні дії проти газети.

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