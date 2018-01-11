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Журналісти звели стіну з газет під Львівською ОДА: опубліковано фото і відео

12:23, сьогодні 1045 Читать новость на русском

Під стінами Львівської обласної адміністрації вже вдруге зібрались журналісти всеукраїнського видання "Експрес".

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Ірина Панчишин у прямому ефірі.

Журналісти заершили розвантаження декількох вантажівок із газетами, які читачі передплатили по всій країні, а "Укрпошта" всупереч чинному договору вже вдруге відмовилась їх розповсюдити. Це — 180 тисяч примірників газети, передає "Експрес".

Читайте також: "Укрпошта" проти законопроекту "Купуй українське": що криється під патріотичним гаслом

Під стінами ЛОДА розпочалася акція протесту "Запитання до Петра Порошенка".

Наш протест ми адресуємо Президенту країни, як гаранту Конституції. Адже на його очах відбувається наруга над свободою слова в країні. Тож сьогодні ми продемонструємо, чого варті насправді обіцянки Президента,
– зазначають представники видання.

На плакатах написали цитати Петра Порошенка: "Я захищатиму свободу слова". Після чого їх спалили у бочці.

"Вперше за 25 років газета не дійшла до свого читача через штучні перешкоди, створені державним підприємством. У нас немає жодних проблем з договором, у нас все підписано, а "Укрпошта" за цими договорами прийняла гроші і повинна доставити газети передплатникам", – зазначив голова ради редакторів всеукраїнської газети "Експрес" Ігор Починок.

Він додав, що вони домоглися ухвали господарського суду, яка забороняє "Укрпошті" чинити протиправні дії проти газети.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Новини Львова журналісти протести Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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