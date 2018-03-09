Журналісти з'ясували, як Рубан є пов'язаним з київським "Беркутом"

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан вже давно є знайомим з екс-командиром київського "Беркуту" Геннадієм Абрамчуком. Зокрема, у 2015 році вони разом балотувалися до місцевої ради Київської області.

Про це повідомляє "Громадське".

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За інформацією ресурсу, окрім Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус", існує й однойменна партія, члени якої члени балотувалися до місцевої ради Київської області у 2015-му.

Як підкреслюють журналісти, до цієї політичної сили входять сам Володимир Рубан, а також екс-командир київського "Беркуту" Геннадій Абрамчук і екс-командир спецпідрозділу "Титан" Вадим Бартєнєв.

"На сторінці ГО "Офіцерський корпус" ідеться, що її учасники збираються створювати "у межах чинного законодавства комендатуру із захисту об'єктів інфраструктури, охорони громадського порядку та особистої безпеки" та закликають "небайдужих" долучатися", — зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, затримали Володимира Рубана 8 березня. Зокрема, його спіймали під час перевезення чималого арсеналу зброї через лінію розмежування. Після цього керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" перебував у СІЗО Маріуполя. Вже 9 березня Шевченківський райсуд суд Києва обрав запобіжний захід для нього у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави.