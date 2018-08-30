14:45
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналістів в Україні залякують перед виборами, – Transparency International

105 Читать новость на русском

Б'ють, погрожують, заважають – загалом, тиснуть на журналістів в України все частіше і усіма можливими способами. За даними Інституту масової інформації, тільки у 2018 році на українських працівників ЗМІ нападали понад 20 разів. А ще півсотні зазнали перешкод у виконанні своїх професійних обов'язків. Погрози ж просто не можливо порахувати.

Третього березня 2018 року працівники поліції розігнали наметове містечко під Верховною Радою. У центрі подій був і журналіст "Радіо Свобода" Сергій Нуженко.

Читайте також: Порошенко грубощами відповів на запитання журналіста в Миколаєві: відео

Раптом поліцейський підійшов до кореспондента зі спини та розпилив газ йому в обличчя.

Я відчув фізично струмінь від газового балончика, і зразу ж праворуч від мене побіг працівник поліції, який в руках тримав цей балончик,
– розповів журналіст Сергій Нуженко.

Під час сутички між нацкорпусом та поліцією на столичних Осокорках у фотокореспондента, заслуженого журналіста України Єфрема Лукацього теж бризнули газом. Професійний фотограф навіть встиг це сфотографувати. Нападником виявився полісмен.


Журналісти почали згадувати бурхливий 2010 та страшний 2014 роки

Під час сутички у Святошинському суді полісмени повалили на землю та побили журналіста "Громадського" Дмитра Реплянчука.

Мене повалили на землю. Спершу одна людина, потім ще троє бійців полку почали мене бити ногами. Я закрився, згрупувався і тримав біля себе камеру,
– згадав журналіст "Громадського" Дмитро Реплянчук.

У всіх випадках правоохоронці чітко розуміли, що нападають на журналістів. Ті мали при собі посвідчення, тримали у руках професійну техніку. У справах Єфрема Лукацього та Сергія Нуженка фігурують бійці спецпідрозділу ТОР, що входить до складу патрульної поліції.

Читайте також: Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність

Керівництво підрозділу на запит журналістів, чому їхні бійці ігнорують розпізнавальні знаки працівників ЗМУ, надіслало відписку: "Проводиться службова перевірка та з'ясування всіх обставин подій стосовно кожного повідомлення щодо можливих неправомірних дій патрульних поліцейських та у випадках, передбачених законом, застосовуються відповідні дисциплінарні стягнення". Тож полісмени отримували лише дисциплінарні покарання, тобто штраф. А перед журналістами керівництво ввічливо вибачалося.

Керівництво фактично толерує протидію журналістам, особливо якщо це стосується розслідувань діяльності певних високопосадовців чи висвітлення протистоянь навколо протидії забудов. Насправді безкарність породжує збільшення насильства,
– пояснив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

А з наближенням президентських та парламентських виборів ситуація загостриться, застерігають у Transparency International. На жаль, нові правоохоронці часто не зраджують старим традиціям.

 

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Кримінальні новини журналісти ЗМІ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Агітація в стилі фентезі, або "Гра престолів" напередодні виборів
 18 жовтня 2015 , 14:47 1
Захисник "Авангарда" забив фантастичний гол ударом скорпіона, якому навіть Ібрагімовіч поаплодує
 29 серпня 2016 , 09:54
Гаряча подруга зірки Мілана – найжаданіший анестезіолог світу
 14 лютого , 20:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук