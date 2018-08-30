Журналістів в Україні залякують перед виборами, – Transparency International

Б'ють, погрожують, заважають – загалом, тиснуть на журналістів в України все частіше і усіма можливими способами. За даними Інституту масової інформації, тільки у 2018 році на українських працівників ЗМІ нападали понад 20 разів. А ще півсотні зазнали перешкод у виконанні своїх професійних обов'язків. Погрози ж просто не можливо порахувати.

Третього березня 2018 року працівники поліції розігнали наметове містечко під Верховною Радою. У центрі подій був і журналіст "Радіо Свобода" Сергій Нуженко.

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Раптом поліцейський підійшов до кореспондента зі спини та розпилив газ йому в обличчя.

Я відчув фізично струмінь від газового балончика, і зразу ж праворуч від мене побіг працівник поліції, який в руках тримав цей балончик,

– розповів журналіст Сергій Нуженко.

Під час сутички між нацкорпусом та поліцією на столичних Осокорках у фотокореспондента, заслуженого журналіста України Єфрема Лукацього теж бризнули газом. Професійний фотограф навіть встиг це сфотографувати. Нападником виявився полісмен.



Журналісти почали згадувати бурхливий 2010 та страшний 2014 роки

Під час сутички у Святошинському суді полісмени повалили на землю та побили журналіста "Громадського" Дмитра Реплянчука.

Мене повалили на землю. Спершу одна людина, потім ще троє бійців полку почали мене бити ногами. Я закрився, згрупувався і тримав біля себе камеру,

– згадав журналіст "Громадського" Дмитро Реплянчук.

У всіх випадках правоохоронці чітко розуміли, що нападають на журналістів. Ті мали при собі посвідчення, тримали у руках професійну техніку. У справах Єфрема Лукацього та Сергія Нуженка фігурують бійці спецпідрозділу ТОР, що входить до складу патрульної поліції.

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Керівництво підрозділу на запит журналістів, чому їхні бійці ігнорують розпізнавальні знаки працівників ЗМУ, надіслало відписку: "Проводиться службова перевірка та з'ясування всіх обставин подій стосовно кожного повідомлення щодо можливих неправомірних дій патрульних поліцейських та у випадках, передбачених законом, застосовуються відповідні дисциплінарні стягнення". Тож полісмени отримували лише дисциплінарні покарання, тобто штраф. А перед журналістами керівництво ввічливо вибачалося.

Керівництво фактично толерує протидію журналістам, особливо якщо це стосується розслідувань діяльності певних високопосадовців чи висвітлення протистоянь навколо протидії забудов. Насправді безкарність породжує збільшення насильства,

– пояснив виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

А з наближенням президентських та парламентських виборів ситуація загостриться, застерігають у Transparency International. На жаль, нові правоохоронці часто не зраджують старим традиціям.