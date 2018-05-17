21:48
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Журналістка розповіла, чому так мало людей підтримало акцію про виборчу реформу

128 Читать новость на русском
Акція про виборчу реформу
Акція про виборчу реформу / Фото з відкритих джерел

У четвер, 17 травня, під Верховною Радою України відбувався мітинг на підтримку нового виборчого законодавства. Однак, підтримати акцію на площу перед парламентом прийшло лише кілька сотень людей.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Анна Калюжна.

Читайте також: Активісти під Верховною Радою вимагають від депутатів розглянути виборчий кодекс

"Для мене новина про те, що прийшло так мало людей на мітинг, стала неприємною несподіванкою", – зазначила журналістка.

Анна Калюжна розповіла, що такі акції проводилися і раніше. Перша акція була 17 жовтня, тоді вийшло близько 5-10 тисяч людей, які також вимагали виборчу реформу. І за короткий термін, два тижні, вдалося домогтись бажаного, адже Рада в першому ж читанні проголосували за цей виборчий кодекс.

Мені важко сказати, чому прийшло так мало людей на мітинг. Нині люди не дуже активні, якщо буде так продовжуватись, то самі депутати вже публічно говорять, що закон не буде ухвалений,
– прокоментувала Калюжна. 

Журналістка додала, що прогресивна частина парламенту, громадських організацій вимагає ухвалення цього закону, а його противники говорять, що це не панацея і він не врятує від корупції.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 17 травня 2018.

 

Теги: Новини України Верховна Рада Реформи протести
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
сьогодні, 21:00 Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами
Дмитро Гнап 384
сьогодні, 20:01 "Роттердам плюс": що варто знати про розрахунок тарифу за електроенергію
Яніна Ткачук 1107
Вибори і компромат: чи потоплять
сьогодні, 19:00 Вибори і компромат: чи потоплять "плівки Онищенка" Порошенка?
Інна Жолобович 1070
Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
сьогодні, 17:01 Шансы на то, что конституционный процесс перезапустят, значительно вырастут
Віталій Кулик 192
Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
сьогодні, 16:00 Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера
Яніна Ткачук 4358
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук