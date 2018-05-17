Журналістка розповіла, чому так мало людей підтримало акцію про виборчу реформу

У четвер, 17 травня, під Верховною Радою України відбувався мітинг на підтримку нового виборчого законодавства. Однак, підтримати акцію на площу перед парламентом прийшло лише кілька сотень людей.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка Анна Калюжна.

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"Для мене новина про те, що прийшло так мало людей на мітинг, стала неприємною несподіванкою", – зазначила журналістка.

Анна Калюжна розповіла, що такі акції проводилися і раніше. Перша акція була 17 жовтня, тоді вийшло близько 5-10 тисяч людей, які також вимагали виборчу реформу. І за короткий термін, два тижні, вдалося домогтись бажаного, адже Рада в першому ж читанні проголосували за цей виборчий кодекс.

Мені важко сказати, чому прийшло так мало людей на мітинг. Нині люди не дуже активні, якщо буде так продовжуватись, то самі депутати вже публічно говорять, що закон не буде ухвалений,

– прокоментувала Калюжна.

Журналістка додала, що прогресивна частина парламенту, громадських організацій вимагає ухвалення цього закону, а його противники говорять, що це не панацея і він не врятує від корупції.

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 17 травня 2018.