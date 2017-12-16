Журналістці за секунду до ефіру кинули в обличчя сніжку: курйозне відео

Журналістка телеканалу FOX6 News Milwaukee Емі Дюпон отримала від свого оператора сніжкою прямо в обличчя за секунди до виходу в прямий ефір.

Ролик був опублікований на Facebook-акаунті телеканалу. На відео журналістка жартує разом з колегою, який перебуває за кадром, після чого отримує від нього сніжкою в обличчя.

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Однак зіпсований макіяж не завадив їй незворушно почати свій ефір.

"Не знаю, чи бачите ви, що моє обличчя все мокре, але тільки що мій оператор зарядив мені сніжкою прямо в обличчя. Тому снігу тут предостатньо", – зазначила жінка.