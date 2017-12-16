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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналістці за секунду до ефіру кинули в обличчя сніжку: курйозне відео

19:15, 16 грудня 3305 Читать новость на русском
Курйоз в прямому ефірі
Курйоз в прямому ефірі / Скріншот із відео

Журналістка телеканалу FOX6 News Milwaukee Емі Дюпон отримала від свого оператора сніжкою прямо в обличчя за секунди до виходу в прямий ефір.

Ролик був опублікований на Facebook-акаунті телеканалу. На відео журналістка жартує разом з колегою, який перебуває за кадром, після чого отримує від нього сніжкою в обличчя.

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Однак зіпсований макіяж не завадив їй незворушно почати свій ефір.

"Не знаю, чи бачите ви, що моє обличчя все мокре, але тільки що мій оператор зарядив мені сніжкою прямо в обличчя. Тому снігу тут предостатньо", зазначила жінка.

Теги: LifeStyle Курйозні новини журналісти
Джерело: 24 Канал
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