Журналістці за секунду до ефіру кинули в обличчя сніжку: курйозне відео
19:15, 16 грудня 3305 Читать новость на русском
Журналістка телеканалу FOX6 News Milwaukee Емі Дюпон отримала від свого оператора сніжкою прямо в обличчя за секунди до виходу в прямий ефір.
Ролик був опублікований на Facebook-акаунті телеканалу. На відео журналістка жартує разом з колегою, який перебуває за кадром, після чого отримує від нього сніжкою в обличчя.
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Однак зіпсований макіяж не завадив їй незворушно почати свій ефір.
"Не знаю, чи бачите ви, що моє обличчя все мокре, але тільки що мій оператор зарядив мені сніжкою прямо в обличчя. Тому снігу тут предостатньо", – зазначила жінка.
Джерело: 24 Канал
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