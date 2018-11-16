Журналісту CNN, якого Білий дім позбавив акредитації, суд її відновив

Суд зобов'язав адміністрацію президента США повернути перепустку у Білий дім журналістові CNN Джиму Акості, якого позбавили акредитації після суперечки з Трампом.

Відповідне рішення ухвалив Окружний суд у Вашингтоні, інформує Associated Press.

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Своїм рішенням він зобов’язав Білий дім повернути перепустку кореспондентові CNN Джиму Акості.

Щоправда, суд поки не ухвалював остаточного рішення. Акредитацію Акості поки повернули лише на час розслідування.

The judge said CNN reporter Jim Acosta's credentials would be returned immediately and reactivated to allow him access to the White House. https://t.co/5HAIMT6JDc — The Associated Press (@AP) 16 листопада 2018 р.

Нагадаємо, 8 листопада після перепалки на прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом Білий дім обмежив доступ в адміністрацію журналістові CNN Джиму Акості. Трамп навздогін назвав репортера "грубою жахливою особистістю".



13 листопада телеканал CNN повідомив, що подав позов проти президента США і п'яти його помічників, вимагаючи негайно відновити акредитацію своєму кореспондентові.