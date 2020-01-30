Журналісту "Радіо Свобода" у Львові спалили автомобіль
Невідомий у капюшоні, не соромлячись свідків, підійшов до автомобіля кореспондентки "Радіо Свобода" Галини Терещук та спалив його. Інцидент трапився у ніч на 30 січня у Львові.
Про спалений автомобіль розповіла у фейсбуці сама Галина Терещук коротким повідомленням: "Щойно мені спалили машину".
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Згодом чоловік журналістки додав деталі та фото спаленого авто. Він написав, що свідком нападу на машину став сусід родини. Він навіть гукнув зловмиснику: "Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити?" Та той не зупинився й лише відповів: "Ні, тільки цю машину".
Галина Терещук працює на"Радіо Свобода" з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка.
У коментарях до допису журналістка пише, що причини нападу їй не відомі. Сама Галина Терещук не постраждала.
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