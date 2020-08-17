Будівлю Київської міської державної адміністрації прикрасили величезним білим прапором з червоною смугою. Саме цей стяг у Білорусі був державним з 1991-го по 1995 рік. А зараз його використовують опозиційні сили.

Біло-червоний прапор на будівлі КМДА

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Свій допис у мережі він доповнив словами "Жыве Беларусь" (аналог Слава Україні – 24 канал).

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Також Кличко оприлюднив відповідне фото. На світлині видно, що прапор вивісили над головним входом до мерії.

Зауважимо, що раніше величезний біло-червоно-білий прапор розгорнули в американському Сан-Франциско. Також такий стяг з'явився на щоглі біля посольства Білорусі в Швеції.

And the white-red-white traditional flag is now flown also outside the Belarus Embassy in Stockholm. Will be interesting to see if this starts a trend. pic.twitter.com/1broJ3qOCg — Carl Bildt (@carlbildt) August 15, 2020

Що відомо про білоруський біло-червоно-білий прапор? Це історичний національний прапор Білорусі. Наразі його активно використовує опозиція націонал-патріотичного спрямування, що протиставляє себе Олександру Лукашенку.



У 1991 – 1995 роках він був офіційним прапором Білорусі. Опісля чинний президент Лукашенко змінив його на прапор, що нагадує символіку Білоруської СРСР. На рубежі XIX – XX століть полотнища зі схожим забарвленням були в ходу у перших білоруських національних гуртках і об'єднаннях.

Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.