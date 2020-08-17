Жыве Беларусь: на будівлі КМДА у Києві вивісили величезний біло-червоний прапор – фото
Будівлю Київської міської державної адміністрації прикрасили величезним білим прапором з червоною смугою. Саме цей стяг у Білорусі був державним з 1991-го по 1995 рік. А зараз його використовують опозиційні сили.
Біло-червоний прапор на будівлі КМДА
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Свій допис у мережі він доповнив словами "Жыве Беларусь" (аналог Слава Україні – 24 канал).
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Також Кличко оприлюднив відповідне фото. На світлині видно, що прапор вивісили над головним входом до мерії.
Зауважимо, що раніше величезний біло-червоно-білий прапор розгорнули в американському Сан-Франциско. Також такий стяг з'явився на щоглі біля посольства Білорусі в Швеції.
Що відомо про білоруський біло-червоно-білий прапор?Це історичний національний прапор Білорусі. Наразі його активно використовує опозиція націонал-патріотичного спрямування, що протиставляє себе Олександру Лукашенку.
У 1991 – 1995 роках він був офіційним прапором Білорусі. Опісля чинний президент Лукашенко змінив його на прапор, що нагадує символіку Білоруської СРСР. На рубежі XIX – XX століть полотнища зі схожим забарвленням були в ходу у перших білоруських національних гуртках і об'єднаннях.
Останні події у Білорусі: коротко
- Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас опозиція хоче перевиборів.