Зі 112 каналу пішли журналісти Гордон і Бацман: кажуть, що через Медведчука

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон 16 травня заявив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом "112 Україна". Схожу заяву про припинення співпраці з каналом зробила і журналістка Олеся Бацман – ведуча програми "Бацман".

У прямому ефірі "112 Україна" Гордон нагадав, що з 2017 року у суботу та неділю на телеканалі виходила його авторська програма "ГОРДОН", а щочетверга він був гостем програми "Вечірній прайм".

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Гордон розповів, що його запросили вести програму гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і тодішній генпродюсер Сергій Логунов. При цьому журналіст запевняє, що свої програми для каналу знімав безкоштовно і мав повну свободу слова.

Проте Гордон насторожено поставився до інформації, що новим власником "112 Україна" став колишній глава Адміністрації Президента, кум президента Росії Володимира Путіна – Віктор Медведчук. А останнім часом на каналі "112 Україна", як і на NewsOne, Медведчук і його соратники займають дуже багато ефірного часу і пропагують ідеї "русского мира".

"Дуже багато людей, які пропагують ідеї "русского мира", ідеї, близькі Путіну, ідеї, які мені абсолютно чужі. Я є патріотом своєї країни, я люблю свою країну, я не люблю російське керівництво, не люблю тих, хто пропагує ідеї "русского мира", як це робить Медведчук", – заявив Гордон.

Він зауважив, що не має особистих претензій до Медведчука та не знайомий із ним, але "мені дуже погано тому, що я виходжу на каналі, де Медведчук та інші люди пропагують "русский мир".

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Останнім часом до мене все частіше підходять люди й кажуть: "Вам не соромно?" Або: "Ви – людина Медведчука?" А я ніколи не був людиною Медведчука, і мені справді соромно. Тому я прийняв важке для себе рішення: я більше не буду виходити на "112-му каналі" та на каналі NewsOne ні гостем, ні ведучим. Сьогодні останній мій ефір,

– сказав журналіст.

Про припинення співпраці з каналом заявила і журналістка Олеся Бацман наприкінці прямого ефіру своєї авторської програми "Бацман". Вона заявила що ефір 16 травня є останнім і її програма більше не виходитиме на 112-му каналі.

"Річ у тім, що останнім часом Віктора Медведчука і тієї ідеології, кремлівської ідеології, яку він пропагує, стало занадто багато на каналі. І я не бачу для себе можливості продовжувати виходити на 112-му каналі", – сказала Бацман.

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