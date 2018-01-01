Зі Львова літатимуть літаки до нової країни

Львів отримав пряме авіасполучення з грузинським містом Батумі. Відвідати країну можна буде з червня 2018 року.

Як повідомляє avianews.com, авіакомпанія "Yanair" відкрила продаж квитків на прямі рейси за маршрутом Львів – Батумі.

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Рейси почнуть виконуватися щоп'ятниці з 8 червня, з 19 червня буде додано ще один рейс – по вівторках.

Виліт з Батумі запланований на 13:15, приліт до Львова о 15:00. Виліт зі Львова до Батумі – на 16:00 і приліт до Грузії о 19:50.

Квитки вже доступні на сайті, вартість перельоту в економ-класі становить 6154 гривні в обидва боки. Окрім того, у ціну включено харчування та перевезення багажу до 23 кілограмів.

Наразі пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутнє.