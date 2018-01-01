08:27
2 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зі Львова літатимуть літаки до нової країни

20:59, 1 січня 1772
Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією
Львів отримав пряме авіасполучення з Грузією / booking.com

Львів отримав пряме авіасполучення з грузинським містом Батумі. Відвідати країну можна буде з червня 2018 року.

Як повідомляє avianews.com, авіакомпанія "Yanair" відкрила продаж квитків на прямі рейси за маршрутом Львів – Батумі.

Читайте також: Україна отримала безвіз з екзотичною країною

Рейси почнуть виконуватися щоп'ятниці з 8 червня, з 19 червня буде додано ще один рейс – по вівторках.

Виліт з Батумі запланований на 13:15, приліт до Львова о 15:00. Виліт зі Львова до Батумі – на 16:00 і приліт до Грузії о 19:50.

Квитки вже доступні на сайті, вартість перельоту в економ-класі становить 6154 гривні в обидва боки. Окрім того, у ціну включено харчування та перевезення багажу до 23 кілограмів.

Наразі пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутнє.

Теги: Новини України LifeStyle авіація Новини Львова Грузія Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чим запам’ятався 2017 рік: підсумки року
сьогодні, 07:40 Чим запам’ятався 2017 рік: підсумки року
Христина Бердинських 43
Головні новини 1 січня: вбивство правозахисниці Ноздровської та смолоскипна хода у Києві
1 січня, 22:03 Головні новини 1 січня: вбивство правозахисниці Ноздровської та смолоскипна хода у Києві
1103
На межі дефолту: що очікує Україну в найближчі 3 роки
1 січня, 22:01 На межі дефолту: що очікує Україну в найближчі 3 роки
Блог Медіа 10562
Як масові протести в Ірані стосуються України та Росії
1 січня, 21:07 Як масові протести в Ірані стосуються України та Росії
Блог Соцмережі 3125
Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
1 січня, 20:04 Сім книг, які допоможуть відчути святковий настрій
Євгенія Мазур 1534
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук