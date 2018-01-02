Зі Львова збільшать кількість рейсів до Відня та Тель-Авіва

Влітку 2018 року "Міжнародні авіалінії України" і Austrian Airlines збільшать кількість рейсів, що з'єднують Львів з Тель-Авівом та Віднем.

Дані про це зазначені в опублікованому розкладі авіакомпаній, передає ЦТС.

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Так, з 2 червня МАУ збільшить з 3 до 4 на тиждень частоту рейсів зі Львова до Тель-Авіва. Тепер перельоти з українського міста в столицю Ізраїлю будуть здійснюватися по середах, суботах і неділях (виліт о 15:45, приліт о 19:05) і в ті ж дні в зворотному напрямку (виліт о 11:15, приліт о 14:45) .

Також 2 червня збільшують присутність в аеропорту Львів Austrian Airlines. У розкладі авіакомпанії буде цілих 11 щотижневих рейсів до столиці Австрії. Окрім 7 денних перельотів, які перевізник вже здійснює за цим маршрутом в період літньої навігації, з'являться і 4 нічних – по понеділках, середах, четвергах та п'ятницях з Відня (виліт в 23:15 за місцевим часом, прибуття о 1:30) та по вівторках, четвергах, п'ятницях і суботах з Львова (виліт о 5:20, приліт о 5:50 за місцевим часом).

До слова, Львів отримав пряме авіасполучення з грузинським містом Батумі. А рейси між Львовом і Лондоном лоукост Wizz Air запустить на чотири місяці раніше запланованого.