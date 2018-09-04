Зі мною сталось неймовірне, – Монатік похизувався знайомством з легендою світової моди
Український співак Монатік розповів прихильникам, що йому вдалось втілити ще одну мрію – він випадково познайомився з легендарним дизайнером Карлом Лагерфельдом.
За словами артиста, сталось це в одному з газетних кіосків Сен-Тропе. Монатік вкотре відвідав Францію в перерві між активними гастролями та зйомками проекту "Танці з зірками 2018", де артист є одним із зіркових суддів.
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Пізнаючи Сен-Тропе, зі мною сталося неймовірне. Правда... Мені вдалося зустріти живу легенду – Карла Лагерфельда. Просто йшов в газетний кіоск купувати свіжу пресу... Ну як просто, з охороною і шлейфом шанувальників, але все ж... Досі повірити не можу,
– схвильовано написав Монатік.
Співак наважився підійти до легендарного дизайнера та креативного директора фешн-дому Chanel Карла Лагерфельда, чиї покази надихають мільйони людей.
"На відміну від зустрічі з Фарреллом Вільямсом в одному з шанхайських магазинів, під час якої я просто проковтнув язик і так і не набрався сміливості підійти, в цей раз, зробивши висновки, схопив перший-кращий журнал "Numero", повільно видихнув тривогу і підійшов, від душі подякував за творчість і попросив автограф! Він посміхнувся, вибрав сторінку з рекламою Chanel і подарував приголомшливе враження. У мене є автограф Карла Лагерфельда!" – додав Монатік, розмістивши фото з підписом дизайнера.