Зі мною сталось неймовірне, – Монатік похизувався знайомством з легендою світової моди

Український співак Монатік розповів прихильникам, що йому вдалось втілити ще одну мрію – він випадково познайомився з легендарним дизайнером Карлом Лагерфельдом.

За словами артиста, сталось це в одному з газетних кіосків Сен-Тропе. Монатік вкотре відвідав Францію в перерві між активними гастролями та зйомками проекту "Танці з зірками 2018", де артист є одним із зіркових суддів.

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Пізнаючи Сен-Тропе, зі мною сталося неймовірне. Правда... Мені вдалося зустріти живу легенду – Карла Лагерфельда. Просто йшов в газетний кіоск купувати свіжу пресу... Ну як просто, з охороною і шлейфом шанувальників, але все ж... Досі повірити не можу,

– схвильовано написав Монатік.

Співак наважився підійти до легендарного дизайнера та креативного директора фешн-дому Chanel Карла Лагерфельда, чиї покази надихають мільйони людей.

"На відміну від зустрічі з Фарреллом Вільямсом в одному з шанхайських магазинів, під час якої я просто проковтнув язик і так і не набрався сміливості підійти, в цей раз, зробивши висновки, схопив перший-кращий журнал "Numero", повільно видихнув тривогу і підійшов, від душі подякував за творчість і попросив автограф! Він посміхнувся, вибрав сторінку з рекламою Chanel і подарував приголомшливе враження. У мене є автограф Карла Лагерфельда!" – додав Монатік, розмістивши фото з підписом дизайнера.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 3 Вер 2018 р. о 11:43 PDT