Зі скуйовдженим волоссям та макіяжем: як виглядають знаменитості зранку

Багато знаменитостей полюбляють поніжитись в ліжку та при нагоді зробити яскраве ранкове селфі.

Підбірку ранкових світлин опублікував журнал Viva.

З дітьми, коханими чи самі, з кавою та їжею – саме так зустрічають новий день знаменитості. Багато із них вже виглядають, як для модного глянцю, інші ж не соромляться показати натуральну красу без макіяжу. Дехто відверто демонструє сексуальне вбрання, а хтось ще навіть не встиг привести до ладу злегка скуйовджене волосся.

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Наомі Кембел:

Ліндсі Лохан:

Санта Дімопулос:

Ірина Шейк:

Брітні Спірс:

Леся Нікітюк:

Кортні Кардашян:

Анна Сєдокова:

Надя Дорофеєва та Володимир Дантес:

Рікі Мартін:

Вікторія Бекхем:

Джамала:

Дженніфер Лопес:

Вєра Брежнєва:

Світлана Лобода:

Дрю Беррімор:

Ніколь Шерзінгер:

Сінді Кроуфорд:

Девід Бекхем:

Леді Гага: