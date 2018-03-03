Зі скуйовдженим волоссям та макіяжем: як виглядають знаменитості зранку
Багато знаменитостей полюбляють поніжитись в ліжку та при нагоді зробити яскраве ранкове селфі.
Підбірку ранкових світлин опублікував журнал Viva.
З дітьми, коханими чи самі, з кавою та їжею – саме так зустрічають новий день знаменитості. Багато із них вже виглядають, як для модного глянцю, інші ж не соромляться показати натуральну красу без макіяжу. Дехто відверто демонструє сексуальне вбрання, а хтось ще навіть не встиг привести до ладу злегка скуйовджене волосся.
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Наомі Кембел:
Ліндсі Лохан:
Санта Дімопулос:
Ірина Шейк:
Брітні Спірс:
Леся Нікітюк:
Кортні Кардашян:
Анна Сєдокова:
Надя Дорофеєва та Володимир Дантес:
Рікі Мартін:
Вікторія Бекхем:
Джамала:
Дженніфер Лопес:
Вєра Брежнєва:
Світлана Лобода:
Дрю Беррімор:
Ніколь Шерзінгер:
Сінді Кроуфорд:
Девід Бекхем:
Леді Гага: