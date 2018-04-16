Зіанджа прокоментувала програш у "Голосі країни"
Співачка-трансгендер Зіанджа покинула популярне шоу "Голос країни" після першого прямого ефіру.
Артистка не пройшла далі, оскільки не набрала достатню кількість глядацьких голосів.
Читайте також: Голос країни 8 сезон 12 випуск: чи потрапить у півфінал Зіанджа, чому шоу покинув син Повалій
Зіанджа у блискучому образі в стилі 70-х років виконала хіт "Mama mia" шведського гурту ABBA.
Судді засипали співачку компліментами, але глядачі проекту вирішили інакше.
Проте дівчина не засмутилася через програш і написала в Instagram подяку за підтримку.
"Дякую вам, кохані ангели! Думка про вас і надихнула мене взяти участь у проекті! Те, що ми знайшли одні одних – це і є перемога. Це наша з вами перемога! Це старт, початок нової дивовижної пригоди. До скорої зустрічі. Люблю!" – написала Зіанджа.
Зіанджа покинула "Голосі країни"
Дивіться відео виступу Зіанджи на "Голосі країни":
Хто така Зіанджа?
Зіанджа ( у колишньому Борис Апрєль) – українська співачка-трансгендер та авторка пісень.