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Зіанджа прокоментувала програш у "Голосі країни"

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Зіанджа покинула
Зіанджа покинула "Голосі країни" / Фото з Іnstagram

Співачка-трансгендер Зіанджа покинула популярне шоу "Голос країни" після першого прямого ефіру.

Артистка не пройшла далі, оскільки не набрала достатню кількість глядацьких голосів.

Читайте також: Голос країни 8 сезон 12 випуск: чи потрапить у півфінал Зіанджа, чому шоу покинув син Повалій

Зіанджа у блискучому образі в стилі 70-х років виконала хіт "Mama mia" шведського гурту ABBA.

Судді засипали співачку компліментами, але глядачі проекту вирішили інакше.

Проте дівчина не засмутилася через програш і написала в Instagram подяку за підтримку.

"Дякую вам, кохані ангели! Думка про вас і надихнула мене взяти участь у проекті! Те, що ми знайшли одні одних – це і є перемога. Це наша з вами перемога! Це старт, початок нової дивовижної пригоди. До скорої зустрічі. Люблю!" – написала Зіанджа.

Зіанджа покинула "Голосі країни"

Дивіться відео виступу Зіанджи на "Голосі країни":

Хто така Зіанджа?

Зіанджа ( у колишньому Борис Апрєль) – українська співачка-трансгендер та авторка пісень.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіанджа
Джерело: 24 Канал
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