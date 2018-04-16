Зіанджа прокоментувала програш у "Голосі країни"

Співачка-трансгендер Зіанджа покинула популярне шоу "Голос країни" після першого прямого ефіру.

Артистка не пройшла далі, оскільки не набрала достатню кількість глядацьких голосів.

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Зіанджа у блискучому образі в стилі 70-х років виконала хіт "Mama mia" шведського гурту ABBA.

Судді засипали співачку компліментами, але глядачі проекту вирішили інакше.

Проте дівчина не засмутилася через програш і написала в Instagram подяку за підтримку.

"Дякую вам, кохані ангели! Думка про вас і надихнула мене взяти участь у проекті! Те, що ми знайшли одні одних – це і є перемога. Це наша з вами перемога! Це старт, початок нової дивовижної пригоди. До скорої зустрічі. Люблю!" – написала Зіанджа.

Зіанджа покинула "Голосі країни"

Дивіться відео виступу Зіанджи на "Голосі країни":

Хто така Зіанджа?



Зіанджа ( у колишньому Борис Апрєль) – українська співачка-трансгендер та авторка пісень.