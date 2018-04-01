Зіанджа вразила виступом на "Голосі країни": відео

Учасниця шоу "Голос країни" Зіанджа, яку колись знали як Борис Апрель, не етапі "нокаутів" заспівала пісню-сповідь "Я исцелена".

Пісню співачка написала самотужки, ще 10 років тому. За словами Зіанджи, через неї вона хотіла донести світу правду. А свій новий виступ на шоу "Голос країни" Зіанджа присвятила всім людям, які живуть в страху за своє життя.

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"Такі люди, як я, все життя живуть в страху. Своєю участю в проекті я хотіла дати їм надію на те, що прийде час, коли вони вийдуть на вулицю і відчують себе вільними, зможуть відкрито проявляти свої почуття і насолоджуватися життям", – сказала співачка.

Зазначимо, що судді висловили захоплення виступом Зіанджі і посадили її на друге крісло.

Відео виступу Зіанджі на "Голосі країни":