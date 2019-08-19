Власник згорілого готелю "Токіо Стар" зібрав три валізи грошей і вивіз

Вадим Чорний вночі зібрав три валізи грошей і кудись повіз. Мовиться про те, що вивіз він ці гроші до Києва, причому саме у ніч пожежі в готелі "Токіо Стар", де загинули люди.

Вадим Чорний – колишній міський голова Арциза. Має "кишенькову партію" – "Союз анархістів України", яка існує тільки на папері. Ще ж і надто – є позаштатним радником міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про все це повідомило джерело 24 каналу в Одесі.

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Також Чорний є власником готелів "Зірка" і "Токіо-стар", бізнес-центру "Київ" (колишній ресторан) на Грецькій площі. І там ж у нього є великий магазин секонд-хенд.

Що знаємо про пожежу в "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар", щонайменше 9 людей загинули і ще 10 постраждали.

Під час пожежі у готелі перебувало щонайменше дві сотні людей, яким загрожувала смерть.

Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал, порушення правил пожежної безпеки адміністрацією та власником готелю, необережна поведінка з вогнем постояльців.

Володимир Зеленський відреагував на трагедію і пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність – зокрема й власник готелю Вадим Чорний.

Сам Чорний сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом Чорного затримали та повідомили про підозру.

В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": все, що відомо, а також фото та відео – у матеріалі 24 каналу.