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Зібров розповів про хворобу своєї дружини

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Павло Зібров поряд із дружиною Мариною
Павло Зібров поряд із дружиною Мариною / "Сегодня"

Народний артист України Павло Зібров пояснив, чому його дружина Марина останнім часом перестала з'являтися на публіці, через що виникли чутки про її імовірну хворобу.

Про це співак сповістив у коментарі Каті Осадчій, передає ТСН.

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За словами Зіброва, в його дружини справді були проблеми зі здоров’ям, проте зараз вона почувається краще після того, як їй зробили операцію.

"Є така хвороба з камінчиками, ми її вирізали в Німеччині. Все, Слава Богу, нормально, все добре. Зараз вона поновлюється, сили набирає", — переконує артист.

Також він запевнив, що увесь цей час був поряд із Мариною та підтримував її.

"Там хороші умови, хороші лікарі, обладнання — найсучасніше, тому нам порадили наші друзі, і ми вчасно все це робили", — додав Зібров.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Здоров'я Новини культури
Джерело: 24 Канал
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