Зібров розповів про хворобу своєї дружини
Народний артист України Павло Зібров пояснив, чому його дружина Марина останнім часом перестала з'являтися на публіці, через що виникли чутки про її імовірну хворобу.
Про це співак сповістив у коментарі Каті Осадчій, передає ТСН.
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За словами Зіброва, в його дружини справді були проблеми зі здоров’ям, проте зараз вона почувається краще після того, як їй зробили операцію.
"Є така хвороба з камінчиками, ми її вирізали в Німеччині. Все, Слава Богу, нормально, все добре. Зараз вона поновлюється, сили набирає", — переконує артист.
Також він запевнив, що увесь цей час був поряд із Мариною та підтримував її.
"Там хороші умови, хороші лікарі, обладнання — найсучасніше, тому нам порадили наші друзі, і ми вчасно все це робили", — додав Зібров.