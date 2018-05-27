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Зідан прокоментував перемогу "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів

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Зідан прокоментував перемогу
Зідан прокоментував перемогу "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів / Eurosport.ru

Головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан після перемоги команди над "Ліверпулем" у фіналі Ліги чемпіонів у Києві заявив, що його команда голодна до перемог.

Про це повідомляє Xsport.ua із посиланням на прес-службу UEFA.

Зазначимо, що "Реал" став переможцем фінального матчу Ліги чемпіонів, обігравши англійський "Ліверпуль" з рахунком 3:1.

Головне сьогодні – наше спільне досягнення, гравці заслуговують найдобріших слів. Повірте, зробити таке вкрай складно. Немає слів, які могли б описати те, що відбувається. Найпрекрасніше в цій команді – у неї немає стелі. Вона голодна до нових перемог, що знову довела сьогодні,
– заявив Зідан.

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При цьому головний тренер "Реалу" зізнався, що тільки-но розпочав тренерську кар'єру та переживає неймовірні моменти разом із гравцями команди.

"Таке потрібно відсвяткувати! Не забувайте, яким був наш шлях – ми пройшли ПСЖ, "Ювентус", "Баварію". У фіналі виявилися сильнішими від "Ліверпуля", який провів фантастичний сезон", – наголосив Зідан.

Теги: Ліга чемпіонів Новини спорту Реал – Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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