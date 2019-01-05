Зідан влітку може очолити "Ювентус", – ЗМІ

Колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан може влітку очолити "Ювентус".

За інформацією Mundo Deportivo, чинний тренер "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі має намір покинути клуб після закінчення нинішнього сезону, хоч його контракт з "Ювентусом" і закінчується в 2020 році. Очікується, що наступником італійського фахівця стане саме Зідан, який вже півроку перебуває без роботи.

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Якщо буде такий розвиток подій, то це буде повернення француза в "Ювентус", кольори якого він захищав у 1996-2001 роках.

Аллегрі працює в "Ювентусі" з липня 2014 року. Під керівництвом італійського фахівця туринці чотири рази вигравали чемпіонат і Кубок Італії, а також ставали володарями Суперкубка країни.

Зінедін Зідан залишив посаду головного тренера "Реала" після закінчення сезону-2017/2018. Мадридський клуб під керівництвом француза тричі вигравав Лігу чемпіонів.

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