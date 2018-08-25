Зіграв тільки 15 хвилин: Андрій Ярмоленко знову розпочинає на лаві запасних

Андрій Ярмоленко зіграв 15 хвилин у лондонському дербі з "Арсеналом".

Андрій Ярмоленко знову розпочинає на лаві запасних.

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У третьому турі чемпіонату Англії українець залишився в запасі "Вест Хема" у лондонському дербі з "Арсеналом". Мануель Пеллегріні випустив Ярмоленка на 75-ій хвилині, коли молотобійці вже поступалися з рахунком 1:2.

Однак за наступні хвилини відзначитися зміг тільки Денні Велбек. Також забитий м'яч Манреаля і автогол Діопа принесли перемогу "Арсеналу" з рахунком 3:1. За "Вест Хем" відзначився Арнаутовіч.