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      Зима близько! – Гончарук запевнив, що не потерпить саботаж запуску опалення

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      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України
      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України / newsone.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив головам обласних державних адміністрацій повністю забезпечити початок опалювального сезону. І пообіцяв, що уряд буде жорстко карати за будь-які спроби саботажу.

      Передусім мовиться про Дніпропетровську, Львівську та Кіровоградську області, де є проблеми з початком опалювального сезону (області мають борги перед НАК "Нафтогаз України"). Про це прем'єр Гончарук написав у фейсбуці.

      Важливо: В Україні опалювальний період розпочався у всіх областях: де все ще існують проблеми

      "Зима близько! Уряд зі свого боку зробив все, щоб опалювальний сезон почався вчасно і тривав без проблем. На цьому тижні я ще раз особисто перевірив готовність всіх газових сховищ до зими. У нас рекордні 21,8 мільярда кубометрів газу, працюють одночасно всі 11 сховищ", - написав Гончарук у своєму фейсбуці.

      За його словами, відтепер уся відповідальність за тепло в будинках українців узимку – на місцевій владі у кожному конкретному населеному пункті.

      "Доручив сьогодні на селекторній нараді головам Дніпропетровської, Львівської та Кіровоградської областей забезпечити в повному обсязі початок опалювального сезону. Чекаю звіт за результатами виконаної роботи. Особисто буду тримати на контролі це питання!" – наголосив прем'єр.

      Голова Кабміну окремо зазначив, що уряд буде "жорстко реагувати на будь-який саботаж і затримку старту опалення в містах".

      Зверніть увагу:

      На Львівщині черговий скандал через зрив опалювального сезону.

      Опалювальний сезон у Дніпрі опинився під загрозою зриву.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Опалювальний сезон Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Новини Дніпра Новини Львова Новини Кропивницького
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