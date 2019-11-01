Зима близько! – Гончарук запевнив, що не потерпить саботаж запуску опалення

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив головам обласних державних адміністрацій повністю забезпечити початок опалювального сезону. І пообіцяв, що уряд буде жорстко карати за будь-які спроби саботажу.

Передусім мовиться про Дніпропетровську, Львівську та Кіровоградську області, де є проблеми з початком опалювального сезону (області мають борги перед НАК "Нафтогаз України"). Про це прем'єр Гончарук написав у фейсбуці.

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"Зима близько! Уряд зі свого боку зробив все, щоб опалювальний сезон почався вчасно і тривав без проблем. На цьому тижні я ще раз особисто перевірив готовність всіх газових сховищ до зими. У нас рекордні 21,8 мільярда кубометрів газу, працюють одночасно всі 11 сховищ", - написав Гончарук у своєму фейсбуці.

За його словами, відтепер уся відповідальність за тепло в будинках українців узимку – на місцевій владі у кожному конкретному населеному пункті.

"Доручив сьогодні на селекторній нараді головам Дніпропетровської, Львівської та Кіровоградської областей забезпечити в повному обсязі початок опалювального сезону. Чекаю звіт за результатами виконаної роботи. Особисто буду тримати на контролі це питання!" – наголосив прем'єр.

Голова Кабміну окремо зазначив, що уряд буде "жорстко реагувати на будь-який саботаж і затримку старту опалення в містах".

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