Зима близко, поэтому учитесь падать правильно

Самое страшное в травматологии районной больницы зимой – это увидеть как привезли беременную на последнем месяце женщину, которая поскользнулась и получила перелом. Рядом с ней – белого цвета муж, которому тоже впору оказывать помощь. Из-за беременности женщине сразу не укололи обезболивающие. Боль была такая осязаемая, что, казалось, воздух стал тяжелым и давящим...

Люди, ступая на скользкое, нельзя забывать о зиме, один неверный шаг, и последствия будут на всю жизнь. Если произошла экстремальная ситуация – не стоит на льду балансировать – лучше помогите себе упасть сами, чтобы это было контролируемое падение, желательно лицом вперед. Падать надо прежде всего на выставленные руки, ноги и голову надо беречь.

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Оптимально, конечно, если навык падения хотя бы раз отрабатывался. Есть много правильных техник падения, чтобы вообще ничего себе не ломать, но если вы их не освоили и не отработали, то лучше просто выставить руки, и если будет перелом руки, то он вашу подвижность не ограничит, к постели не привяжет, это меньшее зло.

Это очень примитивные и простые советы, на самом деле, рассказать о технике падения и группирования можно долго, но в больнице я понял, что большинство пострадавших либо не знали эти факты, либо не придавали им значения. Люди не думали как им падать, не рассматривали сценарий, где они что-то не контролируют.

Я понял, что большинство людей не допускают для себя вероятность попадания в экстремальную или трагическую ситуацию, и психологически не готовятся к вероятной беде.



В условиях гололеда главное – уметь правильно падать

В результате на гололеде нередко люди ускоряются, теряют равновесие. Потеря равновесия приводит к разбалансировке – и если руки в карманах, их могут не успеть достать, либо многие размахивают руками, хватаются за воздух, хотя это усугубляет ситуацию. При падении падении многие либо пытаются сесть либо пытаются выставлять колени либо бедро.

Самые тяжелые последствия, которые я видел в больнице, дает неконтролируемое падение на бедро и перелом, особенно опасно, когда стопа попадает в какую-то щель во льду, фиксируется, и человек сам своим весом себя ломает.

Причина основная – не готовность к стрессу и к падению. На мой взгляд, учить человека падать должны в школе, но спорт в школах руководству нашей системы образования непонятен, здоровье детей в нашем министерстве образования – это второстепенная вещь, здоровью не выделяют достаточное количество уроков, в отличие от развитых стран. Поэтому учить падать и готовиться к падению психологически надо дома. Если ты готов упасть, значит, больше вероятность что устоишь.

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