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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Зима, як 50 років тому: коли похолодає в Україні

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      Востаннє 10 градусів тепла в січні синоптики фіксували майже 50 років тому. Екологи називають такі явища аномальними і пов'язують зі змінами клімату. Чи відчують українці справжню зиму цього року – читайте далі.

      У Житомирі в притулку для ведмедів вже появляються відвідувачі. Адже у січні четверо ведмедів вийшли зі сплячки майже одночасно. 

      До слова: У Саудівській Аравії несподівано випав сніг: дивовижні фото

      Таку аномальну зимову поведінку ведмедів фахівці пояснюють просто – через теплу зиму. Якщо температура впаде, то клишоногі ще можуть заснути.

      Втім, чи не найбільше кліматичні зміни впливають на рослинний світ. Так у Львівському ботанічному саду зацвіла жимолость, а це рослині може нашкодити. Також фахівці уже попереджають, що через теплу зиму навесні побільшає шкідників. Тому у сільському господарстві доведеться частіше використовувати захисні засоби, а також мінеральні та органічні добрива.


      Жимолость зацвіла у Львові

      За словами синоптики, пори року наче посунулися в часі. Втім обіцяють зима до України таки прийде наприкінці вихідних. Однак, сильних морозів – все ж не прогнозують.

      via GIPHY

      До слова, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 22 січня у східних і західних областях очікуються снігопади, на решті території пройде мокрий сніг. 23 січня снігопади накриють уже всю Україну.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Погода Сніг в Україні Новини Львова
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