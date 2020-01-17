Зима, як 50 років тому: коли похолодає в Україні

Востаннє 10 градусів тепла в січні синоптики фіксували майже 50 років тому. Екологи називають такі явища аномальними і пов'язують зі змінами клімату. Чи відчують українці справжню зиму цього року – читайте далі.

У Житомирі в притулку для ведмедів вже появляються відвідувачі. Адже у січні четверо ведмедів вийшли зі сплячки майже одночасно.

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Таку аномальну зимову поведінку ведмедів фахівці пояснюють просто – через теплу зиму. Якщо температура впаде, то клишоногі ще можуть заснути.

Втім, чи не найбільше кліматичні зміни впливають на рослинний світ. Так у Львівському ботанічному саду зацвіла жимолость, а це рослині може нашкодити. Також фахівці уже попереджають, що через теплу зиму навесні побільшає шкідників. Тому у сільському господарстві доведеться частіше використовувати захисні засоби, а також мінеральні та органічні добрива.



Жимолость зацвіла у Львові

За словами синоптики, пори року наче посунулися в часі. Втім обіцяють зима до України таки прийде наприкінці вихідних. Однак, сильних морозів – все ж не прогнозують.

До слова, раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 22 січня у східних і західних областях очікуються снігопади, на решті території пройде мокрий сніг. 23 січня снігопади накриють уже всю Україну.