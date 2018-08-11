16:28
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зімбабве хоче провести етап Формули-1

18 Читать новость на русском
Зімбабве хоче провести Формулу-1
Зімбабве хоче провести Формулу-1

Міністр туризму Зімбабве Пріска Мапфуміра замахнувся на проведення етапу Формули-1.

Гран-прі Формули-1 розглядається в якості одного з варіантів розвитку туристичного потенціалу штату Вікторія-Фолс в цілому і однойменного міста зокрема.

Читайте також: Даніель Ріккардо покине Red Bull по закінченні сезону Формули-1

"В даний час ми розглядаємо різні варіанти для залучення туристів. В першу чергу мова йде про тематичний парк, оскільки головною визначною пам'яткою штату є водоспад Вікторія. Але є й інші пропозиції, по спортивній тематиці. Зокрема, зацікавлені особи говорять про необхідність проведення Гран Прі Формули-1 в Вікторія-Фолс", – заявив міністр LusakaTimes.

Нагадаємо, останній етап Формули-1 в Африці пройшов в 1993 році – його приймала траса "Кьяламі" в Йоханнесбурзі в ПАР.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сьогодні, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сьогодні, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сьогодні, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сьогодні, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
сьогодні, 10:00 Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
Юлія Михайлова
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Захисник "Атлетіко" офіційно переходить у "Челсі"
 16 липня 2014 , 15:33
Молоді "динамівці" приносять перемогу. "Динамо" - "Академія Пушкаша" - 2:0. ВІДЕО
 11 лютого 2015 , 17:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук