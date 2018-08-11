Зімбабве хоче провести етап Формули-1

Міністр туризму Зімбабве Пріска Мапфуміра замахнувся на проведення етапу Формули-1.

Гран-прі Формули-1 розглядається в якості одного з варіантів розвитку туристичного потенціалу штату Вікторія-Фолс в цілому і однойменного міста зокрема.

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"В даний час ми розглядаємо різні варіанти для залучення туристів. В першу чергу мова йде про тематичний парк, оскільки головною визначною пам'яткою штату є водоспад Вікторія. Але є й інші пропозиції, по спортивній тематиці. Зокрема, зацікавлені особи говорять про необхідність проведення Гран Прі Формули-1 в Вікторія-Фолс", – заявив міністр LusakaTimes.

Нагадаємо, останній етап Формули-1 в Африці пройшов в 1993 році – його приймала траса "Кьяламі" в Йоханнесбурзі в ПАР.

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