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      Зимова депресія залежить від кольору очей, – вчені

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      Зимова депресія залежить від кольору очей, – вчені
      Зимова депресія залежить від кольору очей, – вчені / es.emedemujer.com

      Британські вчені з Університету Південного Уельсу виявили, що те, що людина піддається депресії у зимовий період року, залежить від кольору очей.

      Результати дослідження, у якому взяли участь 174 студенти та аспіранти з Південного Уельсу та Кіпру, опублікували у журналі Health.

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      Одна теорія свідчить: сезонну депресію спричиняє дисбаланс гормонів серотоніну й мелатоніну в організмі.

       
      Депресія – симптоми:
      • пригнічення;
      • втрата інтересу;
      • неможливість відчувати радість;
      • зменшення життєвої енергії, пасивність;
      • тривога;
      • сонливість або безсоння;
      • низька концентрація;
      • втрата апетиту;
      • низька самооцінка;
      • відчуття провини чи відчаю;
      • думки про самогубство.

      Серотонін змушує людей відчувати себе енергійними, в той час як мелатонін, навпаки, викликає сонливість. 

      Якщо мелатоніну занадто багато, то людина стає апатичною. Цей гормон виробляється переважно в темний час доби.

      Тому коли дні стають коротшими, то людині хочеться більше спати. Опитування вчених свідчить: до сонливості більше схильні кароокі й зеленоокі люди, а не сіроокі або блакитноокі.

      Сіроокі або блакитноокі менше схильні до сонливості взимку
      Сіроокі або блакитноокі менше схильні до сонливості взимку

      Причина цьому – пігмент. Сіроокі або синьоокі очі мають меншу кількість цього пігменту, вони більш чутливі до світла. Тобто, такі люди восени та взимку виділяють менше мелатоніну – гормону сну. А от темнооким людям потрібно отримати більше світла, щоб воно потрапило на сітківку.

      Дослідники вважають, що світлоокі люди більше схильні до розвитку депресії, ніж темноокі, попри стійкість до сезонних афективних розладів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Депресія дослідження
      Джерело: 24 Канал
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