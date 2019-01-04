Зимова депресія залежить від кольору очей, – вчені

Британські вчені з Університету Південного Уельсу виявили, що те, що людина піддається депресії у зимовий період року, залежить від кольору очей.

Результати дослідження, у якому взяли участь 174 студенти та аспіранти з Південного Уельсу та Кіпру, опублікували у журналі Health.

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Одна теорія свідчить: сезонну депресію спричиняє дисбаланс гормонів серотоніну й мелатоніну в організмі.

Депресія – симптоми: • пригнічення;

• втрата інтересу;

• неможливість відчувати радість;

• зменшення життєвої енергії, пасивність;

• тривога;

• сонливість або безсоння;

• низька концентрація;

• втрата апетиту;

• низька самооцінка;

• відчуття провини чи відчаю;

• думки про самогубство.

Серотонін змушує людей відчувати себе енергійними, в той час як мелатонін, навпаки, викликає сонливість.

Якщо мелатоніну занадто багато, то людина стає апатичною. Цей гормон виробляється переважно в темний час доби.

Тому коли дні стають коротшими, то людині хочеться більше спати. Опитування вчених свідчить: до сонливості більше схильні кароокі й зеленоокі люди, а не сіроокі або блакитноокі.



Сіроокі або блакитноокі менше схильні до сонливості взимку

Причина цьому – пігмент. Сіроокі або синьоокі очі мають меншу кількість цього пігменту, вони більш чутливі до світла. Тобто, такі люди восени та взимку виділяють менше мелатоніну – гормону сну. А от темнооким людям потрібно отримати більше світла, щоб воно потрапило на сітківку.

Дослідники вважають, що світлоокі люди більше схильні до розвитку депресії, ніж темноокі, попри стійкість до сезонних афективних розладів.

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