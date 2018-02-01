Зимовий день в Євпаторії: опублікували нові фото з Криму

У зимовий період курортна Євпаторія пустує – на вулицях майже не має людей, лише поодинокі місцеві жителі.

Фото з окупованого міста опублікували "Крим.Реалії".

На світлинах видно, як місцеві жителі підгодовують птахів, що залишилися на зиму, та грають у доміно.

Дивіться також: Чим живе окупований Донецьк: свіжі фото

Також на знімки потрапили і кіоски з сувенірами, які не користуються великою популярністю, та "цікаві" сатиричні плакати на політичні теми.