Зимовий день в Євпаторії: опублікували нові фото з Криму
04:09, сьогодні 3381 Читать новость на русском
У зимовий період курортна Євпаторія пустує – на вулицях майже не має людей, лише поодинокі місцеві жителі.
Фото з окупованого міста опублікували "Крим.Реалії".
На світлинах видно, як місцеві жителі підгодовують птахів, що залишилися на зиму, та грають у доміно.
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Також на знімки потрапили і кіоски з сувенірами, які не користуються великою популярністю, та "цікаві" сатиричні плакати на політичні теми.
Джерело: 24 Канал
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