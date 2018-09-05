Зім'ята спідниця і квіткові мотиви: екстравагантна Хлоя Морец на Венеційському кінофестивалі

Венеційський кінофестиваль – одна із найвідоміших подій у світі шоу-бізнесу. Зірки намагаються привернути усі погляди до своїх розкішних образів. Однак не всім вдається приголомшити вибором відповідного ефектного одягу.

Користувачі соціальних мереж гостро розкритикували образи 21-річної акторки Хлої Морец. До прикладу, увагу громадськості привернув зім'ятий одяг дівчини, який вона одягла 2 вересня перед прем'єрою нового фільму "Суспірія" на Венеційському кінофестивалі.

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Хлоя з'явилася біля готелю Excelsior Hotel (де проходила фотосесія команди) в чорній блузі з коротким рукавом і спідниці з квітковим принтом від Christopher Kane.



Хлоя Морец / Getty

Пізніше Хлоя обрала новий образ: чорна футболка і оригінальні штани від Miu Miu.



Хлоя Морец / Getty



Хлоя Морец / Getty

А для червоної доріжки дівчина одягла масивне плаття з квітковим принтом. Образ Хлоя доповнила макіяжем очей у блакитних відтінках.

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Хлоя Морец / Getty



Хлоя Морец / Getty