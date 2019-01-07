Зінченко зізнався, за який клуб завжди мріяв зіграти

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів, що "Шахтар" є його улюбленим клубом в Україні. Саме за "гірників" Олександр завжди мріяв зіграти.

Вихованець "Шахтаря" поспілкувався з підписниками у своєму Instagram, де й зробив відповідну заяву.

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"Завжди мріяв зіграти за цей клуб на Донбас Арені", – сказав Олександр.

Нагадаємо, що Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти в матчі Кубка Англії. Олександр вийшов в основному складі "Сіті" на матч проти "Ротерхему" у Кубку Англії. Його команда розгромила суперників 7:0.

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