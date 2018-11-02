Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти в Кубку англійської ліги

У матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги "Манчестер Сіті" впевнено обіграв "Фулхем" з рахунком 2:0.

Перший гол "містяни" забили після кутового, коли м'яч на 18-й хвилині відскочив до Брахіма Діаса. Сам же іспанець на 65-й хвилині подвоїв перевагу господарів, оформивши дубль.

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Український півзахисник Олександр Зінченко відіграв за "Ман Сіті" увесь матч. Традиційно він діяв на позиції лівого захисника.

Зазначимо, що в поточному сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" вже три матчі: один в АПЛ і два в Кубку ліги.

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