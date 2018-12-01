Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути перемогу в матчі АПЛ: йому розбили ніс

21-річний гравець "Манчестер Сіті" і збірної України з футболу Олександр Зінченко допоміг своїй команді обіграти "Борнмут" в матчі 14-го тура англійської Прем'єр-ліги з рахунком 3:1.

Хосеп Гвардіола довірив місце у стартовому складі Олександру Зінченку на поєдинок проти "Борнмута". Вже звично для себе іспанський наставник поставив українця на позицію лівого фулбека.

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"Містяни" відкрили рахунок в поєдинку на 16-й хвилині. Українець Олександр Зінченко довгою передачею знайшов Лероя Сане, Асмір Бегович вибив м'яч з-під ніг німця, а першим на добиванні виявився Бернарду Сілва.

На старті другого тайму гравець "Борнмута" розбив українцю ніс і, можливо, саме тому Пеп провів вимушену заміну. На полі з'явився Фабіан Делф, а через 3 хвилини господарі вийшли вперед у матчі.



Зінченку розбили ніс у матчі чемпіонату Англії

У поточному сезоні Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 6 матчів у всіх турнірах.

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