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      Зінченко допоміг "МанСіті" здобути розгромну перемогу у Кубку Англії: відео голів

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      Зінченко допоміг "МанСіті" здобути розгромну перемогу у Кубку Англії: відео голів

      Українець Олександр Зінченко вийшов в основному складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Ротерхему" у Кубку Англії. Його команда розгромила суперників 7:0.

      Манчестер Сіті – Ротерхем 7:0
      Голи: Стерлінг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменді, 78, Сане, 85

      Зінченко вийшов на вже звичній позиції лівого захисника і провів увесь матч. Попри сім забитих голів, українець результативними діями не відзначився.

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      Відтак "МанСіті" пробився у 1/16 Кубка Англії.

      Відеоогляд матчу "МанСіті" – "Ротерхем"

       

      Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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