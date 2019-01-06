Зінченко допоміг "МанСіті" здобути розгромну перемогу у Кубку Англії: відео голів
Українець Олександр Зінченко вийшов в основному складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Ротерхему" у Кубку Англії. Його команда розгромила суперників 7:0.
Манчестер Сіті – Ротерхем 7:0
Голи: Стерлінг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменді, 78, Сане, 85
Зінченко вийшов на вже звичній позиції лівого захисника і провів увесь матч. Попри сім забитих голів, українець результативними діями не відзначився.
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Відтак "МанСіті" пробився у 1/16 Кубка Англії.
Відеоогляд матчу "МанСіті" – "Ротерхем"
Джерело: 24 Канал
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