Зінченко допоміг "МанСіті" здобути розгромну перемогу у Кубку Англії: відео голів

Українець Олександр Зінченко вийшов в основному складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Ротерхему" у Кубку Англії. Його команда розгромила суперників 7:0.

Манчестер Сіті – Ротерхем 7:0

Голи: Стерлінг, 12, Фоден, 43, Аяї, 45+1 (автогол), Жезус, 52, Марез, 73, Отаменді, 78, Сане, 85 Зінченко вийшов на вже звичній позиції лівого захисника і провів увесь матч. Попри сім забитих голів, українець результативними діями не відзначився. Читайте також: Фонсека підтвердив покупку молодого бразильця у "Шахтарі" Відтак "МанСіті" пробився у 1/16 Кубка Англії. Відеоогляд матчу "МанСіті" – "Ротерхем"