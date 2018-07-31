Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії, – ЗМІ

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії – в клубі "Жирона".

Іспанці хочуть підсилити склад і готові взяти в оренду відразу двох молодих гравців "Манчестер Сіті". Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

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Мова йде про Зінченка і Діаса, які навряд в наступному сезоні будуть отримувати стабільний ігровий час, але обидва гравці не хочуть залишати команду на повноцінній основі. Керівництво "містян" готове віддати цих гравців в оренду, але самі вони не хотіли б залишати Англію.

Зазначимо, що одним з акціонерів "Жирони" є брат головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіола – Пере. Також "Жирону" і "Манчестер Сіті" пов'язують партнерські відносини. У минулому сезоні за неї грали відразу кілька футболістів "Сіті", в тому числі і Ларрі Кайоде, який потім перейшов в "Шахтар".

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