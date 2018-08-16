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Зінченко може продовжити кар’єру в Іспанії

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Український футболіст англійського "Манчестер сіті" Олександр Зінченко може перейти в один з іспанських клубів. Одразу дві команди зацікавлені у його послугах і готові його орендувати.

За даними Football Espana, 21-річний українець може стати гравцем "Бетіса". Повідомляється, що агент футболіста вже побував у Севільї, де провів перемовини з представниками клубу.

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Ще один клуб з Іспанії, куди може перейти Зінченко – "Жирона". При цьому варто додати, що у "Манчестер сіті" та "Жирони" одні й ті ж власники, і часто гравці, які підписували контракти з англійським клубом, продовжували кар’єру в іспанському чемпіонаті.

Варто додати, що Зінченко міг перейти у англійський "Вулверхемптон". Клуби узгодили мід собою трансфер гравця за 16 мільйонів фунтів, але українець відмовився переходити з "Манчестер сіті".

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Теги: Новини спорту Футбол Олександр Зінченко
Джерело: 24 Канал
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