Зінченко може продовжити кар’єру в Іспанії

Український футболіст англійського "Манчестер сіті" Олександр Зінченко може перейти в один з іспанських клубів. Одразу дві команди зацікавлені у його послугах і готові його орендувати.

За даними Football Espana, 21-річний українець може стати гравцем "Бетіса". Повідомляється, що агент футболіста вже побував у Севільї, де провів перемовини з представниками клубу.

Читайте також: ФК "Карпати" очолив Жозе Мораіш, який був асистентом Жозе Моурінью

Ще один клуб з Іспанії, куди може перейти Зінченко – "Жирона". При цьому варто додати, що у "Манчестер сіті" та "Жирони" одні й ті ж власники, і часто гравці, які підписували контракти з англійським клубом, продовжували кар’єру в іспанському чемпіонаті.

Варто додати, що Зінченко міг перейти у англійський "Вулверхемптон". Клуби узгодили мід собою трансфер гравця за 16 мільйонів фунтів, але українець відмовився переходити з "Манчестер сіті".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24