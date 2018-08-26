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Зінченко може продовжити кар'єру в мадридському "Атлетіко"

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Олександром Зінченком зацікавився володар Суперкубка Європи. Мадридський "Атлетіко" розраховує гравцем збірної України закрити позицію лівого захисника.

Про це повідомило El Gol Digital.

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Бразильський оборонець матрацників Феліпе Луїс близький до переходу в ПСЖ. А відтак Дієго Сімеоне звернув увагу на Зінченка, якого минулого сезону наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола перекваліфікував у лівого захисника через травму Бенжамена Менді.

зінченко
"Атлетіко" спробує придбати Зінченка, якщо Феліпе Луїс перейде в ПСЖ

Додамо, що серйозний інтерес до українця виявляв ще один клуб Ла Ліги – "Бетіс". Вердібланкос навіть готові були викласти за Олександра Зінченка 16 мільйонів фунтів.

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Теги: Новини спорту Футбол Олександр Зінченко
Джерело: 24 канал
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