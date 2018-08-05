Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на матч за Суперкубок Англії

Стали відомі склади "Челсі" та "Манчестер Сіті" на матч за Суперкубок Англії 2018 року.

Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола не включив Олександра Зінченка навіть у запас на матч проти "Челсі". Не виключено, що це пов'язано з можливим продажем Зінченка в інший клуб.

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Стартові склади Челсі та Манчестер Сіті на матч за Суперкубок Англії-2018

"Челсі": Кабальєро – Аспілікуета, Луїс, Рюдігер, Алонсо – Фабрегас, Жоржінью, Барклі – Педро, Мората, Хадсон-Одої

Запасні: Булка, Крістенсен, Дзаппакоста, Дрікнвотер, Мозес, Вілліан, Абрахам

"Манчестер Сіті": Браво – Волкер, Стоунз, Лапорт, Менді – Бернарду Сілва, Фернандінью, Фоден – Марез, Агуеро, Сане

Запасні: Едерсон, Компані, Гюндоган, Отаменді, Жезус, Діас, Гомес

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