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Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на матч за Суперкубок Англії

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко

Стали відомі склади "Челсі" та "Манчестер Сіті" на матч за Суперкубок Англії 2018 року.

Тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола не включив Олександра Зінченка навіть у запас на матч проти "Челсі". Не виключено, що це пов'язано з можливим продажем Зінченка в інший клуб.

Читайте також: Зінченко відзначився неймовірним голом на тренуванні "Манчестер Сіті": відео

Стартові склади Челсі та Манчестер Сіті на матч за Суперкубок Англії-2018

"Челсі": Кабальєро – Аспілікуета, Луїс, Рюдігер, Алонсо – Фабрегас, Жоржінью, Барклі – Педро, Мората, Хадсон-Одої

Запасні: Булка, Крістенсен, Дзаппакоста, Дрікнвотер, Мозес, Вілліан, Абрахам

"Манчестер Сіті": Браво – Волкер, Стоунз, Лапорт, Менді – Бернарду Сілва, Фернандінью, Фоден – Марез, Агуеро, Сане

Запасні: Едерсон, Компані, Гюндоган, Отаменді, Жезус, Діас, Гомес

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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