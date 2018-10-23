Зінченко не зіграє проти "Шахтаря": стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" та англійський "Манчестер Сіті" оприлюднили стартові склади на матч Ліги чемпіонів.

Варто зазначити, що попри прогнози, Ісмаїлі зіграє у цьому матчі. Натомість травмованих Тайсона та Марлоса замінять Фернандо та Коваленко.

Шахтар: Пятов, Матвієнко, Ракицький, Кривцов, Ісмаїлі, Майкон, Степаненко, Фернандо, Коваленко, Нем, Мораєс

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Щодо "Манчестер Сіті", то на матч вийдуть усі найсильніші, які є у складі. Натомість до заявки на гру не потрапив українець Олександр Зінченко.

Манчестер Сіті: Едерсон, Стоунз, Отаменді, Ляпорт, Менді, Фернандінью, Де Брюйне, Давід Сілва, Марез, Жезус, Стерлінг

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 23 жовтня. Початок матчу о 22:00.