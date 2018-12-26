Зінченко обіграв зіркового футболіста "Манчестер Сіті" в тенісбол: відео

22-річний український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко показав, як грає з 27-річним одноклубником Ріядом Марезом в тенісбол.

"Я проти сонячного світла і Мареза", – написав Зінченко в Instagram.

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Нагадаємо, що Олександр Зінченко приютив у Манчестері російського футболіста Артема Ярмоліцького.

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