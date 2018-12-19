Зінченко потужним ударом вивів "Манчестер Сіті" в чвертьфінал: відео

Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відіграв повний матч проти "Лестера" в рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги.

Зінченко відіграв уже на звичній для себе позиції лівого захисника.

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В основний час матч закінчився з рахунком 1:1. У серії пенальті перемогу здобули "Сіті". Вирішальний пенальті, який вивів команду в півфінал, реалізував Зінченко.

Українець отримав за матч 7,4 бала від Whoscored. Це третій показник у команді. У нинішньому сезоні Зінченко відіграв вісім матчів у складі «Сіті» у всіх турнірах.

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