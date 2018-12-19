Зінченко потужним ударом вивів "Манчестер Сіті" в чвертьфінал: відео
Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відіграв повний матч проти "Лестера" в рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги.
Зінченко відіграв уже на звичній для себе позиції лівого захисника.
Читайте також: Олександру Зінченку – 22: як українця привітали в "Манчестер Сіті"
В основний час матч закінчився з рахунком 1:1. У серії пенальті перемогу здобули "Сіті". Вирішальний пенальті, який вивів команду в півфінал, реалізував Зінченко.
Українець отримав за матч 7,4 бала від Whoscored. Це третій показник у команді. У нинішньому сезоні Зінченко відіграв вісім матчів у складі «Сіті» у всіх турнірах.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"1 липня 2010 , 18:17
18-річна українка Ястремська другий тиждень поспіль оновила особистий рекорд в рейтингу WTA22 жовтня , 10:31
На ультрас "Шахтаря", які захищали Майдан, розпочали полювання28 січня 2014 , 14:27
Федецький: Записали відеозвернення - "Дніпро" грає для всієї України22 квітня 2015 , 20:19