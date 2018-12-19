10:11
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Зінченко потужним ударом вивів "Манчестер Сіті" в чвертьфінал: відео

      2186 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко / ronaldo.com

      Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відіграв повний матч проти "Лестера" в рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги.

      Зінченко відіграв уже на звичній для себе позиції лівого захисника.

      Читайте також: Олександру Зінченку – 22: як українця привітали в "Манчестер Сіті"

      В основний час матч закінчився з рахунком 1:1. У серії пенальті перемогу здобули "Сіті". Вирішальний пенальті, який вивів команду в півфінал, реалізував Зінченко.

       

       

      Українець отримав за матч 7,4 бала від Whoscored. Це третій показник у команді. У нинішньому сезоні Зінченко відіграв вісім матчів у складі «Сіті» у всіх турнірах.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      Олена Булан 59
      Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      сьогодні , 08:40 Чому український закон про аліменти має стати хорошою традицією
      Артем Овдієнко 272
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      18 грудня , 22:00 Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 3019
      Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      18 грудня , 20:40 Топ різдвяних фільмів, які піднімуть настрій
      53398
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      18-річна українка Ястремська другий тиждень поспіль оновила особистий рекорд в рейтингу WTA
       22 жовтня , 10:31
      На ультрас "Шахтаря", які захищали Майдан, розпочали полювання
       28 січня 2014 , 14:27
      Федецький: Записали відеозвернення - "Дніпро" грає для всієї України
       22 квітня 2015 , 20:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук