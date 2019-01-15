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      Зінченко розповів про незвичну систему штрафів у "Манчестер Сіті"

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      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Український футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко розповів, як діє система штрафів у англійському клубі. Її запровадив головний тренер Пеп Гвардіола.

      За словами Зінченка, усі гравці мають прибути на базу до 9:30.

      "Ми повинні прибути до 9:30. І розписатися. Людина, яка сидить з цим листком паперу, в 9:30 встає та йде. Ті, хто не розписався, будуть оштрафовані. Колись штрафи вимірювалися в грошах. Зараз – рулеткою. Всю команду збирають як на теорію. І ти починаєш крутити колесо. Може випасти пральня. І ти тоді маєш приділити 1,5 години, щоб допомогти попрати одяг. Не те, щоб своїми руками. А просто допомогти людям. Може випасти кухня, помити бутси після тренування всій команді. Загалом до 1,5 годин штрафу", – розповів Зінченко.

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      Однак на цій рулетці є й незвичні завдання.

      "У де Брюйне та Ляпорта випало провести тренування у U-17. Є "Щасливчик" – ти нічого не робиш. Але це ще нікому не випадало. Є й таке, що ти вибираєш друга, друг крутить, і ви робите вправу двоє. Є ще оплатити обід тренерському штабу. А є і всій команді, персоналу", – зізнався гравець.

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      Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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