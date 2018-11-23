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      Зінченко "розправився" з одноклубником ударом в стилі змішаних єдиноборств: фото

      431 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Український півзахисник Олександр Зінченко продовжує розважатися на тренуваннях англійського "Манчестер Сіті". Цього разу від нього дісталося Ріяду Марезу.

      Зінченко опублікував фото в Instagram, де з ноги б’є по своєму одноклубнику.

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      @riyadmahrez26.7 #sendmelocation

      Допис, поширений Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

      Варто відзначити, що у підписі до фото Зінченко використав тег #sendmelocation. Це фактичне відсилання до слів бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова. Їх він сказав на одній з прес-конференцій перед боєм проти Конора МакГрегора, коли вони домовлялися про місце та дату бою.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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