Зінченко "розправився" з одноклубником ударом в стилі змішаних єдиноборств: фото

Український півзахисник Олександр Зінченко продовжує розважатися на тренуваннях англійського "Манчестер Сіті". Цього разу від нього дісталося Ріяду Марезу.

Зінченко опублікував фото в Instagram, де з ноги б’є по своєму одноклубнику.

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Варто відзначити, що у підписі до фото Зінченко використав тег #sendmelocation. Це фактичне відсилання до слів бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова. Їх він сказав на одній з прес-конференцій перед боєм проти Конора МакГрегора, коли вони домовлялися про місце та дату бою.