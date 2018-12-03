Зінченко у кумедному образі з'явився на тренуванні "Манчестер Сіті": фото

21-річний гравець "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко отримав травму носа у матчі проти "Борнмуту" в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (3:1).

В одному з епізодів українця травмував партнер по команді. Фернандіньо у верховій боротьбі заїхав ліктем по носі Зінченку. В результаті ніс Олександра виявився розбитий, а Хосеп Гвардіола випустив замість українця Фабіана Делфа.

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Таким чином, українець змушений тренуватися у спеціальній захисній масці, щоб вберегтися від більш тяжких наслідків.

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