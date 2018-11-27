Зінченко вдруге поспіль зіграє у Лізі чемпіонів
Стали відомі стартові склади на поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів між французьком "Ліоном" та англійським "Манчестер Сіті".
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Іспанський наставник "городян" Пеп Гвардіола вдруге поспіль у єврокубках випустить у стартовому складі українця Олександра Зінченка.
Як відомо, Олександр перед цим виходив у матчі проти донецького "Шахтаря".
Нагадаємо, що матч "Ліон" – "Манчестер Сіті" розпочнеться о 22.00.
Джерело: 24 Канал
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