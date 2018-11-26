Зінченко відправився разом з "Манчестер Сіті" на матч Ліги чемпіонів проти "Ліону"
Український футболіст Олександр Зінченко отримав шанс зіграти проти французького "Ліону" у Лізі чемпіонів. Українець відправився разом з "Манчестер Сіті" на матч до Франції.
Загалом наставник "МанСіті" Пеп Гвардіола взяв на цей матч 19 гравців. Зінченко у цьому переліку числиться серед захисників.
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Відтак українець у цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту. Саме на цій позиції Зінченко зіграв у матчі проти "Шахтаря", у якому "гірники" були розгромлені 6:0. Футболіст у цьому матчі віддав один з результативних пасів.
Нагадаємо, матч "Ліон" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок матчу о 22:00. У першому матчі французька команда сенсаційно обіграла "МанСіті".