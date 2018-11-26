19:20
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Зінченко відправився разом з "Манчестер Сіті" на матч Ліги чемпіонів проти "Ліону"

      21 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Український футболіст Олександр Зінченко отримав шанс зіграти проти французького "Ліону" у Лізі чемпіонів. Українець відправився разом з "Манчестер Сіті" на матч до Франції.

      Загалом наставник "МанСіті" Пеп Гвардіола взяв на цей матч 19 гравців. Зінченко у цьому переліку числиться серед захисників.

      Читайте також: Зінченко "розправився" з одноклубником ударом в стилі змішаних єдиноборств: фото

      Відтак українець у цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту. Саме на цій позиції Зінченко зіграв у матчі проти "Шахтаря", у якому "гірники" були розгромлені 6:0. Футболіст у цьому матчі віддав один з результативних пасів.

      Нагадаємо, матч "Ліон" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок матчу о 22:00. У першому матчі французька команда сенсаційно обіграла "МанСіті".

      Теги: Футбол Спорт Олександр Зінченко Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      сьогодні , 19:01 Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      Яніна Ткачук 2654
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      сьогодні , 17:06 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Яніна Ткачук 24563
      Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      сьогодні , 17:02 Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      4049
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сьогодні , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1895
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 15:38 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 58313
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Бердих і дель Потро упевнено пробились до півфіналу турніру в Дубаї
       28 лютого 2013 , 18:30
      Мелащенко: У "Динамо" непогані шанси на вихід з групи...
       29 листопада 2013 , 14:49
      Фатальна нічия для одеситів. "Чорноморець" - РНК "Спліт" - 0:0
       7 серпня 2014 , 21:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук