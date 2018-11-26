Зінченко відправився разом з "Манчестер Сіті" на матч Ліги чемпіонів проти "Ліону"

Український футболіст Олександр Зінченко отримав шанс зіграти проти французького "Ліону" у Лізі чемпіонів. Українець відправився разом з "Манчестер Сіті" на матч до Франції.

Загалом наставник "МанСіті" Пеп Гвардіола взяв на цей матч 19 гравців. Зінченко у цьому переліку числиться серед захисників.

Читайте також: Зінченко "розправився" з одноклубником ударом в стилі змішаних єдиноборств: фото

Here's the 19-player travelling squad on their way to this afternoon.



#mancity pic.twitter.com/6r21DLv81n — Manchester City (@ManCity) 26 листопада 2018 р.

Відтак українець у цьому матчі може вийти на лівому фланзі захисту. Саме на цій позиції Зінченко зіграв у матчі проти "Шахтаря", у якому "гірники" були розгромлені 6:0. Футболіст у цьому матчі віддав один з результативних пасів.

Нагадаємо, матч "Ліон" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок матчу о 22:00. У першому матчі французька команда сенсаційно обіграла "МанСіті".