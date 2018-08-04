Зінченко відзначився неймовірним голом на тренуванні "Манчестер Сіті": відео

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко забив красивий м'яч на тренуванні своєї команди.

Зараз "Манчестер Сіті" знаходиться на турнірі в США і встигає провести тренування між спарингами. Український хавбек "зняв павутину з хрестовини воріт".

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Нагадаємо, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії – в клубі "Жирона".

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