Зінченко відзначився неймовірним голом на тренуванні "Манчестер Сіті": відео
Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко забив красивий м'яч на тренуванні своєї команди.
Зараз "Манчестер Сіті" знаходиться на турнірі в США і встигає провести тренування між спарингами. Український хавбек "зняв павутину з хрестовини воріт".
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Нагадаємо, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії – в клубі "Жирона".
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Джерело: 24 Канал
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