16:22
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Зінченко відзначився неймовірним голом на тренуванні "Манчестер Сіті": відео

770 Читать новость на русском
Олександр Зінченко забив шикарний гол на тренуванні "Ман Сіті"
Олександр Зінченко забив шикарний гол на тренуванні "Ман Сіті"

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко забив красивий м'яч на тренуванні своєї команди.

Зараз "Манчестер Сіті" знаходиться на турнірі в США і встигає провести тренування між спарингами. Український хавбек "зняв павутину з хрестовини воріт".

Читайте також: Над Зінченком кумедно познущалися в "Манчестер Сіті": відео інциденту

Нагадаємо, що Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії – в клубі "Жирона".

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Привабливий прем'єр Канади несподівано "увірвався" на шкільний випускний
 21 травня 2017 , 15:40
ФІФА може забрати у Росії чемпіонат світу
 7 червня 2015 , 22:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук