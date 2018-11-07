Зінченко вийде у старті "МанСіті" на матч проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
Український футболіст Олександр Зінченко розпочне матч у стартовому складі "Манчестер Сіті" у матчі проти донецького "Шахтаря".
Зінченко вийде на посаді лівого захисника, де його і використовують у клубі.
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Матч "Манчестер Сіті" – "Шахтар" розпочнеться о 22:00. Це буде матч четвертого групового етапу Ліги чемпіонів.
Джерело: 24 Канал
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